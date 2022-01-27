Американка Даниэль Коллинз вышла в финал Australian Open

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская теннисистка Даниэль Коллинз стала второй финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче одной второй финала Коллинз соперничала с представительницей Польши Игой Швентек. Для победы американке хватило всего часа и двадцати минут - счет матча 6:4, 6:1. Коллинз вышла в финал турнира "Большого шлема" впервые в карьере. Ранее ее лучшим результатом на гранд-слэмах был полуфинал Australian Open - 2019.

В поединке за титул теннисистка из США сразится с хозяйкой кортов и первой ракеткой мира - австралийкой Эшли Барти. Финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде пройдет в субботу днем.

В мужской сетке полуфинальные встречи состоятся завтра. В первой из них испанец Рафаэль Надаль встретится с итальянцем Маттео Берреттини. В другом матче за выход в финал греческий теннисист Стефанос Циципас сыграет с финалистом Australian Open - 2021 россиянином Даниилом Медведевым.-0-