Американка Эмбер Инглиш выиграла золото Олимпиады в стендовой стрельбе

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Первые олимпийские награды сегодня разыграли мастера стендовой стрельбы, передает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионкой Олимпиады в номинации "скит" стала американская спортсменка Эмбер Инглиш, победившая в финале с новым олимпийским рекордом - 56 очков. Серебро досталось итальянке Диане Бакози (55), которая выиграла ОИ-2016, обладательницей бронзовой медали стала китаянка Вэй Мэн (46). Позже чемпиона и призеров в этом виде стрелковой программы определят мужчины.

В состязаниях по стендовой стрельбе разыгрывается пять комплектов олимпийских медалей. Белорусские спортсмены в этой дисциплине не выступают.-0-