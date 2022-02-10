Американка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в хафпайпе

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Американская сноубордистка Хлоя Ким выиграла золото Игр в Пекине в дисциплине "хафпайп", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победный результат в 94 балла представительница США набрала уже в первой попытке из трех. Таким образом, Ким подтвердила звание олимпийской чемпионки в этой дисциплине, добытое 4 года назад в Пхенчхане. Серебряную медаль с лучшей суммой в 90,25 балла завоевала испанка Керальт Кастельет, бронза на счету Сэны Томиты из Японии (88,25).

Завтра медали в хафпайпе разыграют мужчины.-0-