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28 июня 2021, 08:32

Американка Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами

Фото Reuters
Фото Reuters

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами, сообщает ТАСС.

На отборочных соревнованиях в сборную США на Олимпийские игры в Токио спортсменка показала результат 51,90 сек. Прежнее достижение в беге на 400 м с барьерами установила американка Далайла Мухаммад на чемпионате мира в Дохе 4 октября 2019 года (52,16 сек.). Сидни Маклафлин тогда заняла второе место.

Кроме серебра чемпионата мира-2019 в активе 21-летней легкоатлетки золото турнира в эстафете 4x400 м.-0-

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