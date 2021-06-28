Американка Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами, сообщает ТАСС.
На отборочных соревнованиях в сборную США на Олимпийские игры в Токио спортсменка показала результат 51,90 сек. Прежнее достижение в беге на 400 м с барьерами установила американка Далайла Мухаммад на чемпионате мира в Дохе 4 октября 2019 года (52,16 сек.). Сидни Маклафлин тогда заняла второе место.
Кроме серебра чемпионата мира-2019 в активе 21-летней легкоатлетки золото турнира в эстафете 4x400 м.-0-