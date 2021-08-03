Американка Менса-Сток выиграла золото Олимпиады в турнире по женской борьбе

Новости темы "Олимпиада в Токио"
3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американка Тамира Менса-Сток, выступающая в весовой категории 68 кг, выиграла золото Олимпиады в турнире по женской борьбе, передает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке она победила нигерийскую спортсменку Блессинг Оборудуду - 4:1.
Главным оружием американки стали тейкдауны, благодаря которым она заработала четыре балла, пропустив одну контратаку соперницы. Нигерийка настойчиво искала возможность для атак, но ее соперница грамотно блокировала эти попытки.
В споре за бронзовые медали более весомыми стали аргументы украинки Аллы Черкасовой и Мээрим Жуманазаровой из Кыргызстана. -0-