Американки и сербки вышли в полуфинал баскетбольного олимпийского турнира

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На женском олимпийском баскетбольном турнире сегодня определяются участники полуфинальной стадии, передает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинальном матче чемпионки Европы баскетболистки сборной Сербии переиграли команду Китая с перевесом в семь очков - 77:70. В поединке за выход в финал сербкам предстоит встретится с действующими олимпийскими чемпионками баскетболистками США. Сегодня американки без особых проблем разгромили команду Австралии с разницей в 24 балла - 79:55.

Позже пройдут еще два четвертьфинальных матча. Вице-чемпионки Старого Света француженки встретятся с командой Испании, а бронзовые призеры европейского первенства баскетболистки Бельгии будут соперничать с хозяйками Игр японками. Полуфиналы состоятся 6 августа, 7 августа их неудачники встретятся в матче за бронзу, а в день закрытия Олимпиады, 8 августа, состоится финальный поединок за золотые награды.

В соревнованиях мужских команд полуфинальные пары уже определены. Завтра триумфаторы трех последних Олимпиад баскетболисты сборной США сыграют с австралийцами, а команда Франции встретится со словенцами. Решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды пройдут 7 августа.-0-

Фото Андрея Покумейко