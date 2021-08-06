Американки Росс и Клайнман выиграли золото Олимпиады в пляжном волейболе

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американки Эйприл Росс и Аликс Клайнман выиграли золото Олимпиады в пляжном волейболе, передает корреспондент БЕЛТА.
В решающем матче они обыграли австралиек Мариафе Артачо дель Солар и Талику Клэнси со счетом 2:0 (21:15, 21:16). Стоит отметить, что это 30-е золото сборной США на Играх-2020.
В спорте за бронзу швейцарки Анук Верже-Депре и Джоана Хайдрих победили латвийских спортсменок Тину Граудиню и Анастасию Кравченоку - 2:0 (21:19, 21:15).-0-