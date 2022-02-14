Американки вышли в финал женского хоккейного турнира ОИ

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Хоккеистки сборной США стали вторыми финалистками женского хоккейного турнира XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором полуфинальном поединке действующие олимпийские чемпионки встретили упорное сопротивление со стороны обладательниц бронзы ОИ-2018 команды Финляндии. Американки открыли счет только в начале второго периода, когда Кайла Барнс реализовала численное преимущество, а за минуту до второго перерыва вторую шайбу забросила Хилари Найт. В заключительной трети матча американские хоккеистки еще дважды поразили ворота соперниц, а финки ответили лишь одним точным броском - 4:1 в пользу американок.

В первом полуфинале обладательницы серебряных медалей ОИ-2018 хоккеистки Канады разгромили команду Швейцарии - 10:3.

Таким образом, 17 февраля в североамериканском дерби за чемпионский титул сойдутся сборные Канады и США. Неудачники полуфинальных игр команды Швейцарии и Финляндии 16 февраля проведут матч за 3-е место.

Бомбардирскую гонку сейчас возглавляет канадка Сара Нурс, у которой 16 баллов (4 гола и 12 результативных передач).

В решающем поединке Игр в Пхенчхане американки одолели канадок в серии послематчевых буллитов - 3:2. Обладательницей бронзовых медалей стала сборная Финляндии, победившая в матче за 3-е место россиянок - 3:2. Женский хоккей представлен на Олимпиаде в седьмой раз. Побеждали только заокеанские команды: канадки четыре раза становились олимпийскими чемпионками, два титула у сборной США.-0-