Американки завоевали золото женского чемпионата мира по футболу

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной США вновь победили на чемпионате мира, который проходил во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке, состоявшемся в Лионе, американки уверенно переиграли соперниц из Нидерландов со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме: на 61-й минуте капитан сборной США Меган Рапино реализовала пенальти, а через 8 минут второй мяч забила Роуз Лавель. Сборная США выиграла женское мировое футбольное первенство в четвертый раз, причем третий - подряд.

В матче за 3-е место шведские футболистки победили команду Великобритании - 2:1.

Лучшим игроком 8-го по счету женского планетарного форума признана Меган Рапино, которая также стала лучшим бомбардиром, забив 6 мячей.

Первый женский чемпионат мира был проведен в 1991 году в Китае. Его финальный поединок между сборными США и Норвегии судил известный белорусский арбитр Вадим Жук. Тогда американки добыли свой первый титул. Дважды чемпионками планеты становились футболистки Германии, по разу золото завоевывали команды Норвегии и Японии.-0-