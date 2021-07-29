Американская гимнастка Суниса Ли стала олимпийской чемпионкой в многоборье

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американская гимнастка Суниса Ли стала олимпийской чемпионкой в личном многоборье, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в сумме многоборья она набрала 57,433 балла. Серебряную медаль завоевала бразильская спортсменка Ребека Андраде, у которой 57,298 балла, бронзу увезет домой российская гимнастка Ангелина Мельникова, получившая 57,199 балла.

Вчера обладателем олимпийского золота в мужском турнире стал японский гимнаст Даики Хасимото, серебро завоевал китайский спортсмен Сяо Жотен, третье место занял россиянин Никита Нагорный.

В командных соревнованиях у женщин и мужчин первенствовали российские сборные.

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