Американская пловчиха Кэти Ледеки выиграла золото ОИ-2020 на дистанции 1500 м вольным стилем

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американская пловчиха Кэти Ледеки выиграла золото Игр в Японии на дистанции 1500 м вольным стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Многократная олимпийская чемпионка реабилитировалась за серебро на дистанции 400 м вольным стилем, показав на финише победный результат 15 мин. 37,34 сек. Второе место занялае еще одна американка Эрика Салливан - 15 мин. 41,41 сек. Бронза у немки Сары Келер - 15 мин. 42,91 сек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-