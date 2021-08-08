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Новости темы "Олимпиада в Токио"
Курочкина, Кадимагомедов и Колодинская! Встречаем призеров Олимпиады в Токио в Беларуси - прямое включение
8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американская велогонщица Дженнифер Валенте выиграла золото Олимпиады в омниуме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительница набрала 124 пункта. У серебряной медалистки Юми Кадзихара из Японии 110 очков. Бронза у представительницы Нидерландов Кирстен Вилд - 108 пунктов.
Белоруска Татьяна Шаракова заняла 16-е место в омниуме, записав на свой счет 16 очков.-0-