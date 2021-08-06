Американские баскетболистки стали первыми финалистками олимпийского турнира

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной США стали первыми финалистками олимпийского турнира в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня действующие олимпийские чемпионки уверенно переиграли обладательниц золота европейского первенства баскетболисток Сербии со счетом 79:59.
Оппонент американок по финальному поединку определится после второго сегодняшнего полуфинала, в котором встретятся команды Франции и Японии. Неудачники полуфинальных встреч 7 августа сойдутся в матче за бронзу, а в день закрытия Олимпиады, 8 августа, состоится финальный поединок за золотые награды.
Олимпийский чемпион в соревнованиях мужских команд определится завтра - триумфаторы трех последних Олимпиад баскетболисты США сыграют со сборной Франции. В игре за бронзу встретятся команды Словении и Австралии.-0-