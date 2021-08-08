Американские баскетболистки в седьмой раз подряд выиграли олимпийское золото

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной США в седьмой раз подряд стали олимпийскими чемпионками, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке американки уверенно переиграли хозяек Олимпиады баскетболисток Японии с разницей в 15 очков - 90:75. Всего женская сборная США девять раз становилась чемпионом ОИ. В игре за олимпийскую бронзу баскетболистки Франции победили сербскую сборную - 91:76. Француженки взяли реванш у сербок за поражение в финале недавнего чемпионата Европы.

На мужском баскетбольном турнире токийских Игр также не было равных американской команде, которая в финале выиграла у сборной Франции со счетом 87:82. Для сборной США это четвертое подряд и 16-е за всю историю олимпийское золото. Бронзовые медали завоевали австралийцы, победившие в матче за 3-е место словенцев.-0-