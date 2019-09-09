Американские бегуны заняли три первых места на 100 м в легкоатлетическом матче Европа - США

Майк Роджерс
9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские бегуны заняли три первых места на дистанции 100 м в легкоатлетическом матче Европа - США в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первым к финишу пришел Майк Роджерс (10,20 сек.), вторую позицию занял Кристофер Белчер (10,25 сек.), на третьем месте Демек Кемп (10,28 сек.). Лучший из европейских атлетов - итальянец Филиппо Торту, он финишировал четвертым (10,29 сек.).
Сегодня на беговых дорожках и секторах минского стадиона "Динамо" определятся победители в 16 видах соревновательной программы.-0-
Фото Максима Гучека и Дениса Костюченко