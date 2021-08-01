Американские пловцы выиграли комбинированную эстафету 4х100 м на Играх в Токио

Новости темы "Олимпиада в Токио"
1 августа, Токио, /Корр. БЕЛТА/. Американский квартет выиграл мужскую комбинированную эстафету 4х100 м на Играх в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.
Победители установили новый мировой рекорд - 3 мин. 26,78 сек. Второе место заняли британские пловцы - 3 мин. 27,51 сек. Бронза у итальянцев, финишировавших со временем 3 мин. 29,17 сек.
В аналогичном виде программы у женщин с олимпийским рекордом победили австралийки - 3 мин. 51,60 сек. Второе место у американок - 3 мин. 51,73 сек. Бронзу завоевали канадки - 3 мин. 52, 60 сек.-0-