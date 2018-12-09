Американский баскетболист Брион Раш перешел в "Цмокі-Мінск"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" подписал соглашение о сотрудничестве с атакующим защитником Брионом Рашем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Американец начинал свою баскетбольную карьеру в команде университета Грамблина. В 2003 году Раш был признан лучшим новичком Юго-Западной атлетической конференции (SWAC), четыре года подряд включался в символическую сборную, а в 2006-м был признан лучшим игроком. В последнем сезоне в колледже Раш в среднем за игру набирал 25,8 очка и делал 7 подборов. В общенациональном студенческом рейтинге он занимал третье место, однако из-за перелома ноги, полученного в феврале 2006 года, вынужден был пропустить концовку сезона, а также сборы перед драфтом 2006 года. В результате этого ни один из клубов НБА его не выбрал.

Профессиональную карьеру Раш начал в Европе в составе клуба второго итальянского дивизиона "Джези". С 2007 по 2009 годы выступал во Франции в составе "Роанна" и "Страсбура", дважды участвовал в матче всех звезд французской лиги, а в 2008-м помог "Роанну" стать вице-чемпионом Франции. Затем в карьере американца были российские "Триумф" и "Красные крылья". С последними он выиграл Кубок России и был признан самым ценным игроком Финала четырех.

Небольшой отрезок во французском "Шалоне" сменился на "Астану". В Казахстане Раш провел полтора сезона, 22 февраля 2014 года американец сыграл в матче против "Цмокі-Мінск". Затем в карьере баскетболиста были: "Ратиофарм", "Сутьеска", "Манреса", "Нанси". Брион начинал текущий сезон в немецком "Гетинге", где провел 8 игр, в которых в среднем набирал 7,3 очка и делал 2,9 ассиста.-0-