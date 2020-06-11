Американский баскетболист Кристофер Клайберн стал игроком "Цмокi-Мiнск"

11 июня, /Корр. БЕЛТА/. Американский баскетболист Кристофер Клайберн подписал контракт с "Цмокi-Мiнск", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Профессиональную карьеру новобранец чемпионов Беларуси начал в команде университета Невады, в которой отыграл три сезона. Прошлый сезон Кристофер Клайберн провел в польском клубе "Астория Быдгощ", в среднем набирая 15,3 очка и делая 4,6 подбора за одну игру. 24-летний Кристофер Клайберн является младшим братом звезды победителя Евролиги московского ЦСКА Уилла Клайберна. По мнению главного тренера минских "драконов" Ростислава Вергуна, новичок команды полон желания сделать новый шаг в своей карьере и помочь минчанам добиться хороших результатов в новом сезоне.

На этой неделе контракт с "Цмокамi" подписал 24-летний центровой сборной Латвии Клавс Чаверс, игравший в рижском ВЭФе, "Вентспилсе", испанском клубе "Гран-Канария" и турецком "Генчлике".

Центровой баскетбольной сборной Латвии Клавс Чаверс перешел в "Цмокi-Мiнск" За время своей игровой карьеры 24-летний латвийский баскетболист также играл в рижском ВЭФе, испанском клубе "Гран-Канария" и турецком "Генчлике".

Ранее контракты с минскими "драконами" продлили белорусские баскетболисты Владимир Веремеенко, Алексей Тростенецкий, Евгений Белянков и Андрей Стабровский. А вот Виталий Лютыч решил покинуть Минск, перейдя в клуб российской суперлиги "Самару".-0-