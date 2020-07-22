Американский баскетболист Роберт Лоури остался в "Цмокi-Мiнск"

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский баскетболист Роберт Лоури продлил контракт с "Цмокi-Мiнск" еще на один сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом сезоне Роберт Лоури был одним из лидеров "драконов" - в 16 матчах Единой лиги ВТБ набирал в среднем по 12,9 очка, в 13 играх Кубка ФИБА-Европа - по 12,2. Он стал лучшим ассистентом минской команды, отдав больше всех результативных передач.

В это межсезонье новобранцами чемпионов Беларуси стали еще один американец Кристофер Клайберн, а также центровой сборной Латвии Клавс Чаверс. Контракты с минскими "драконами" продлили белорусские баскетболисты Владимир Веремеенко, Алексей Тростенецкий, Евгений Белянков и Андрей Стабровский.

Команду покинули несколько ведущих игроков. В частности, Виталий Лютыч перешел в клуб российской суперлиги "Самару", Александр Гаврилович будет играть за "Нижний Новгород", Бранко Миркович продолжит карьеру в литовском клубе "Пено Жвайгждес".

Стартовый матч нового сезона Единой лиги ВТБ баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут 23 сентября в Санкт-Петербурге против местного "Зенита". В первом домашнем поединке подопечные Ростислава Вергуна 4 октября примут красноярский "Енисей". В регулярном чемпионате примут участие 13 клубов, затем 8 лучших продолжат борьбу за награды в матчах плей-офф.-0-