Американский баскетболист Стефан Муди покинул "Цмокi-Мiнск"

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский защитник Стефан Муди покинул баскетбольный клуб "Цмокi-Мiнск". Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе чемпионов Беларуси.
В составе "драконов" Стефан Муди был одним из лидеров. В Единой лиге ВТБ он провел 9 встреч, набирая 12,2 очка в среднем за игру. В Кубке ФИБА-Европа американец сыграл 6 матчей и в среднем приносил команде 16,5 очка.-0-
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