Американский боксер Джервонта Дэвис нокаутировал Лео Санта Круса в бою за титул WBA

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 1 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:45 Конкурс на лучший молодежный проект пройдет в БГУ Общество
12:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 87 188 пациентов с COVID-19 Общество
12:08 БНТУ при необходимости готов проводить обучение с применением ИКТ Регионы
11:58 В Китае началась первая за 10 лет перепись населения В мире
11:46 Более 50 человек стали жертвами землетрясения в Турции В мире
11:42 Облачно и до +12°С ожидается в Беларуси 2 ноября Общество
11:34 Американский боксер Джервонта Дэвис нокаутировал Лео Санта Круса в бою за титул WBA Спорт
11:30 Под Столбцами мужчина и женщина угрожая муляжом пистолета ограбили магазин Происшествия
11:11 Правящая партия Грузии получает право единолично сформировать кабмин В мире
11:04 В Канаде мужчина в средневековой одежде и с оружием напал на людей В мире
11:00 Украинский боксер Александр Усик победил Дерека Чисору на вечере бокса в Лондоне Спорт
10:47 В России провели более 61 млн тестов на коронавирус В мире
10:42 В Гродненском районе при пожаре на мужчине загорелась одежда, он госпитализирован Происшествия
10:20 Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами Общество
10:00 США и Канада перешли на зимнее время В мире
09:50 Волейболисты "Шахтера" победили "Энергию" в 7-м туре чемпионата Беларуси Спорт
09:44 В Вороновском районе девочка отравилась угарным газом Происшествия
09:41 Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 43 В мире
09:37 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут третий матч в Единой лиге ВТБ Спорт
09:30 Лов сома и сига в Беларуси запрещен с 1 ноября Общество
09:28 Под Витебском при пожаре дачного дома погибла пенсионерка Происшествия
09:24 Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 ноября Экономика
09:11 Беларусь с 1 ноября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
09:07 В Беларуси с 1 ноября увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты Общество
09:01 День всех святых и День поминовения усопших отмечают католики в первые дни ноября Общество
07:00 Лукашенко поздравил Президента Алжира с национальным праздником Президент
07:00 Лукашенко поздравил коллектив Гомельского государственного медуниверситета с 30-летием основания вуза Президент
00:59 В Берлине открыли новый международный аэропорт В мире
00:29 В Ираке разбился военный самолет - погибли 2 человека В мире
31.10.20
31.10.20 23:55 В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах В мире
Все новости
Все новости
Спорт
01 ноября 2020, 11:34

Американский боксер Джервонта Дэвис нокаутировал Лео Санта Круса в бою за титул WBA

Джервонта Дэвис. Фото fansided.com
Джервонта Дэвис. Фото fansided.com

1 ноября, Минск /Корр БЕЛТА/. Американский боксер Джервонта Дэвис нокаутировал мексиканца Лео Санта Круса, объединив в своих руках титулы чемпиона мира по версии WBA во второй полулегкой (до 59 кг) и легкой весовых категориях (до 61,2 кг), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время боя, который проходил в Сан-Антонио (США), Джервонта Дэвис сделал ставку на ближний бой. Его оппонент предпочитал работать с дальнего расстояния. Судьба поединка решилась в шестом раунде.

Сначала боксеры обменялись сильными ударами, а затем американцу удался хороший апперкот, после которого его оппонент оказался на настиле ринга. Для 25-летнего Джервонта Дэвиса эта победа стала 24-й (23 - нокаутом) в 24 боях. 32-летний Санта Крус потерпел второе поражение при 37 победах (19 - нокаутом) и одной ничьей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бокс
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото xsport.ua Украинский боксер Александр Усик победил Дерека Чисору на вечере бокса в Лондоне
Фото shahter-vc.by Волейболисты "Шахтера" победили "Энергию" в 7-м туре чемпионата Беларуси
Фото из архива Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут третий матч в Единой лиге ВТБ
ФОТОФАКТ: Международный турнир по фигурному катанию Ice Star 2020
Фото из архива Футболисты "Локомотива" проиграли "Сочи" в чемпионате России
Фото из архива Хоккеисты "Немана" одержали победу над "Локомотивом" в матче чемпионата Беларуси
Главное
Фото из архива В Беларуси с 1 ноября увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты
Беларусь с 1 ноября из-за COVID-19 временно ограничивает въезд иностранцев
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами
Топ-новости
Госатомнадзор пояснил порядок лицензирования БелАЭС
Беларусь и Китай создадут рабочую группу по упрощению торговых процедур
Конкурс на лучший молодежный проект пройдет в БГУ
Создан оргкомитет по проведению этапа Кубка мира по биатлону в Беларуси в 2022 году
В Беларуси выздоровели и выписаны 87 188 пациентов с COVID-19
БНТУ при необходимости готов проводить обучение с применением ИКТ
КОММЕНТАРИЙ: Украина, не ошибись де-факто!
Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 ноября
Необычные светофоры с дополнительной подсветкой появились в Минске
Карпенко: нарастающий экспорт образовательных услуг подчеркивает престиж белорусских вузов
ФОТОФАКТ: Хоккейная команда Президента Беларуси победила дружину Витебской области на любительском турнире
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Для работы на "Гродно Азот" уже направляются рабочие с других заводов - гендиректор
Новый резидент "Великого камня" будет выпускать тесты на коронавирус
Для БГУ и БНТУ выделят деньги из бюджета на борьбу с COVID-19
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.