Американский боксер Джервонта Дэвис нокаутировал Лео Санта Круса в бою за титул WBA

1 ноября, Минск /Корр БЕЛТА/. Американский боксер Джервонта Дэвис нокаутировал мексиканца Лео Санта Круса, объединив в своих руках титулы чемпиона мира по версии WBA во второй полулегкой (до 59 кг) и легкой весовых категориях (до 61,2 кг), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время боя, который проходил в Сан-Антонио (США), Джервонта Дэвис сделал ставку на ближний бой. Его оппонент предпочитал работать с дальнего расстояния. Судьба поединка решилась в шестом раунде.

Сначала боксеры обменялись сильными ударами, а затем американцу удался хороший апперкот, после которого его оппонент оказался на настиле ринга. Для 25-летнего Джервонта Дэвиса эта победа стала 24-й (23 - нокаутом) в 24 боях. 32-летний Санта Крус потерпел второе поражение при 37 победах (19 - нокаутом) и одной ничьей.-0-