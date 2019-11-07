Американский форвард Шейн Принс остается в "Динамо-Минск"

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский форвард Шейн Принс, помещенный на драфт отказов руководством минского "Динамо", не заинтересовал другие клубы Континентальной хоккейной лиги спустя 48 часов нахождения в списке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Таким образом, согласно статье 39 правового регламента КХЛ, в ближайшее время североамериканский хоккеист в составе минского "Динамо" приступит к подготовке к предстоящим матчам.

Шейн Принс является третьим по результативности игроком белорусского полпреда в КХЛ. В 19 матчах американец набрал 13 (5+8) очков при 8 минутах штрафа и показателе полезности "-3".-0-