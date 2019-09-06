Американский форвард Шейн Принс подписал двухлетний контракт с ХК "Динамо-Минск"

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Шейн Принс подписал контракт на два года с хоккейным клубом "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Нападающий в 2011 году был задрафтован "Оттавой Сенаторс". Пройдя через все этапы клубной пирамиды, в основную команду Шейн Принс попал в сезоне 2014/2015. Далее форвард играл три сезона в рядах "Нью-Йорк Айлендерс", где он провел 95 матчей, в том числе 11 в плей-офф, в которых набрал 29 очков.

В сезоне 2018/2019 Шейн Принс перебрался в Европу. Сначала в швейцарский "Давос", в котором в 16 матчах набрал 6 очков, а затем - в новосибирскую "Сибирь".

"2021 год и домашний чемпионат мира все ближе, и нам уже сегодня вместе с федерацией, главным тренером национальной команды, всеми белорусскими клубами нужно думать о том, как будет комплектоваться наша команда. Мы пригласили Шейна с прицелом на получение им белорусского гражданства. Контракт заключался именно на этом условии. Хочу добавить, что натурализация Паре и Принса - лишь часть нашей стратегии. Главная ее составляющая - развитие белорусской молодежи, чем сейчас "Динамо" очень плотно занимается", - отметил генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков. Он отметил, что у "зубров" отсутствует прослойка средневозрастных хоккеистов, а Шейн Принс находится в идеальном хоккейном возрасте.-0-