28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский хоккеист Бреннан Менелл подписал контракт с минским "Динамо". Соглашение с "зубрами" рассчитано на один год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной дружины.

Американский защитник с 2012 по 2014 год играл в юношеских играх США. Затем перешел в "Ванкувер Джайнтс", в составе которого провел два сезона в WHL. После чего стал игроком "Летбридж Харрикейнз" из этой же лиги. И там впечатлил результативностью: 70 матчей и 71 (12+59) очко в регулярном сезоне 2016/17. Плюс 12 игр и 17(5+12) баллов в плей-офф.

После такого успешного сезона он попал в тренировочный лагерь клуба НХЛ "Миннесота", предложившего ему контракт новичка. Следующие два сезона Бреннан Менелл провел в фарм-клубе "Миннесоты" - "Айове". Сыграл за нее 72 матча и набрал 25 (8+17) очков в сезоне 2017/18, 70 матчей и 44 (2+42) очка в сезоне 2018/19, плюс 11 игр и 4 (0+4) балла в плей-офф.

В сезоне 2019/20 защитник дебютировал в НХЛ, сыграв 5 матчей за "Миннесоту", а большую часть сезона провел в "Айове": 57 игр, 47 (5+42) очков, один из лучших результатов среди игроков его амплуа.-0-