Американский хоккеист Иван Лодня переходит в минское "Динамо"

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Американский хоккеист с белорусскими корнями Иван Лодня переходит в минское "Динамо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Форвард провел минувший сезон в хоккейной лиге Онтарио (OHL), одной из трех основных юниорских хоккейных лиг, которые образуют Канадскую хоккейную лигу. Выступая в составе "Ниагара Айс Догс", он сыграл 41 матч и набрал 62 (27+35) очка. В 2017 году Иван был выбран "Миннесотой" на драфте НХЛ в третьем раунде.

В сообщении отмечается, что хоккеист давно попал в сферу внимания минского "Динамо", его переход в стан "зубров" мог состояться еще в прошлом году. Учитывая, что у хоккеиста есть белорусские корни, его рассматривают как потенциального кандидата в сборную страны.-0-