Американский игрок Джонатон Блум готов дебютировать за ХК "Динамо-Минск" в матче с "Автомобилистом"

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский защитник Джонатон Блум готов дебютировать за хоккейный клуб "Динамо-Минск" в сегодняшнем домашнем матче с "Автомобилистом" на "Чижовка-Арене", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Как отметили в стане "зубров", новичок прошел медобследование и в четверг провел первую тренировку. В очередной игре чемпионата КХЛ динамовцам будет противостоять одна из лучших команд лиги. "Автомобилист" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 25 побед в 28 матчах. Однако подопечные Андрея Мартемьянова проиграли два последних поединка в своем выездном турне: питерскому СКА - 2:5 и московскому "Спартаку" 3:4 в овертайме. В составе уральской команды в неплохой форме находится капитан Найджел Доус, который имеет в своем активе пять голов и четыре результативные передачи в последних пяти матчах.

В противостоянии минского "Динамо" и "Автомобилиста" за время выступления в КХЛ наблюдается небольшое преимущество белорусской команды: десять побед и семь поражений, минчане забивали в ворота оппонентов 45 раз, команда из Екатеринбурга - 40.

Матч "Динамо-Минск" - "Автомобилист" начнется сегодня в "Чижовка-Арене" в 19.30. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи.-0-