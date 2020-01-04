Американский специалист: Рождественский турнир в Минске - особенное событие для всех любителей хоккея

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский турнир в Минске является особенным событием для всех любителей хоккея. Такое мнение высказал член совета директоров Федерации хоккея США Рон Де Грегорио, передает корреспондент БЕЛТА.

Американский специалист отметил, что команда США впервые участвует в таком прекрасном соревновании и намерена показать хороший хоккей. По словам Рона Де Грегорио, ветеранский хоккей - очень значимая часть хоккейного сообщества США, в американских лигах зарегистрированы более 180 тыс. игроков. После окончания профессиональной карьеры хоккеисты продолжают играть, чтобы оставаться здоровыми, держать себя в хорошей форме и не терять связей со своими товарищами по игре. Он подчеркнул, что всем бывшим профессиональным игрокам приятно продолжать встречаться на льду со своими коллегами, играть на радость болельщикам.

В Минск приехала команда, составленная в основном из представителей двух клубов - "Чикаго Шаркс" и "Баффало Айсмен". Самым титулованным и известным хоккеистом американской дружины в Минске является Джим Слейтер, который провел 10 сезонов в клубах НХЛ, играл в составе сборной США на чемпионатах мира и Олимпийских играх. На минском турнире этот прославленный форвард является капитаном команды.

Рон Де Грегорио подчеркнул, что он и американские хоккеисты рады участвовать в таких интересных соревнованиях.

Сегодня хоккеисты США встречаются с командой Президента Беларуси.-0-