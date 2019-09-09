Американским бегунам не было равных на дистанции 400 м в матче Европа - США

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские бегуны были лучшими на дистанции 400 м матча легкоатлетов Европа - США в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском забеге первое место заняла Ваделайн Джонатас (51,01 сек.), второй финишировала шестикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс (51,36 сек.), третье место у польки Иги Баумгарт-Витан (51,52 сек.).

"Динамо" располагает всем необходимым для успешного выступления - победительница забега на 400 м "Я рада тому, как пробежала эту гонку. Думала только о победе. Матч организован на высочайшем уровне. Чувствуется, что проведена большая работа по подготовке к соревнованиям", - сказала Ваделайн Джонатас.

У мужчин лучшее время показал американец Майкл Черри (45,13 сек.), вторым был его соотечественник Вил Лондон (45,39 см), третьим к финишу прибежал итальянец Давиде Ре (46,05 сек.).-0-