Американцы стали олимпийскими чемпионами в командном сноуборд-кроссе

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Американцы Ник Баумгартнер и Линдси Джакобеллис выиграли золото Игр в Пекине в командном турнире по сноуборд-кроссу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях приняли участие 15 дуэтов из 9 стран, до финала добрались четыре лучших пары. На каждой стадии стартовый протокол женской гонки формировался по результатам проката мужчин. В итоге в решающем заезде финишную черту первой пересекла чемпионка личного турнира Линдси Джакобеллис, тем самым принеся золото и своему партнеру по команде.

На втором месте финишировали представители Италии Омар Визинтин и Микела Мойоли, бронзовые медали завоевали канадцы Элиот Гронден и Мерьета Одайн.

Награды в командном сноуборд-кроссе разыгрывались на Олимпийских играх впервые.-0-