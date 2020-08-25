Амстердамский марафон отменен из-за пандемии коронавируса

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Амстердамский марафон отменили из-за пандемии коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте организаторов состязаний, сообщает БЕЛТА.

В этом году старт, обладающий мировым легкоатлетическим платиновым лейблом, должен был пройти 18 октября в 45-й раз. Причиной отмены послужил рост числа заразившихся коронавирусом в столице Нидерландов.

"Мы крайне сожалеем, что нам пришлось отменить Амстердамский марафон из-за пандемии. Однако распространение коронавирусной инфекции за последние несколько недель как в Нидерландах, так и за пределами страны сделало невозможным проведение этого мероприятия", - сказал Рон ван дер Ягт, управляющий директор компании Le Champion, которая проводит данный старт.-0-