14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анастасия Андриянова стала финалисткой олимпийского турнира по лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17-летняя Андриянова пробилась в финал по итогам второй квалификации, где приняли участие 18 спортсменок, которым не удалось пройти дальше напрямую. В лучшем из двух прыжков Анастасия набрала 81,58 балла, чего хватило для крайнего шестого результата, гарантирующего путевку в финал.
Еще одна белорусская фристайлистка Анна Деруго в лучшей из попыток набрала 58,59 балла и в итоговом протоколе заняла последнее 24-е место.
За медали в этом виде программы поспорят 12 девушек, среди которых и олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова, которая пробилась в финальные соревнования по итогам первого прыжка.
Финал женского турнира по лыжной акробатике стартует в 14.00 по минскому времени.-0-
Фото Андрея Покумейко