Анастасия Гарелик - вторая среди снайперов 5-го тура российской волейбольной суперлиги

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающая сборной Беларуси Анастасия Гарелик, выступающая за "Ленинградку" (Санкт-Петербург), вошла в число лидеров по статистике пятого тура российской волейбольной суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка заработала 23 очка, что позволило ей оказаться на втором месте по результативности в матче с "Сахалином".

Также в число лучших бомбардиров тура вошли выступающие за "Минчанку" россиянка Наталья Думчева и белоруска Екатерина Сокольчик. Во время матча против "Енисея" Наталья Думчева, так же как и Анастасия Гарелик, 23 раза заставляла соперниц капитулировать при игре в обороне. Екатерина Сокольчик заработала за матч против краснояских волейболисток 18 пунктов.

Это была вторая победа "Минчанки" в суперлиге. Белорусский клуб, набрав 5 очков, находится на 8-й позиции в турнирной таблице состязаний. "Ленинградка" с аналогичным количеством викторий занимает 7-е место по дополнительным показателям. Лидирует калининградский "Локомотив", в тренерском штабе которого трудятся белорусские специалисты Святослав Миклашевич и Денис Барджеев. "Железнодорожницы" выиграли четыре из пяти встреч суперлиги.-0-