Анастасия Коломоец и Юрий Шаюнов победили на турнире по метанию молота в Новополоцке

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты Анастасия Коломоец и Юрий Шаюнов выиграли золотые медали ХII Международного турнира по метанию молота на призы заслуженного мастера спорта Республики Беларусь Вадима Девятовского в Новополоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Минчанка Анастасия Коломоец отправила снаряд на 68,54 м. Второе место у новополочанки Кристины Воеводко - 53,40 м. Бронзу выиграла брестчанка Татьяна Павлюкевич - 52,24 м.

Юрию Шаюнову удалось метнуть молот на 72,28 м. Второе место у еще одного белоруса Юрия Васильченко - 72,06 м. Замкнул тройку сильнейших эстонец Адам Пауль Келий - 68,35 м.

Побороться за награды ХII Международного турнира по метанию молота приехали 149 спортсменов из Беларуси, Эстонии, Казахстана, а также представители российских регионов - команды Смоленской и Ленинградской областей. Соревнования проходили в четырех возрастных группах: девушки (2002-2003 г.р.), юниоры и юниорки (2000-2001 г.р.), молодежь (1997-1999 г.р.), взрослые (1996 г.р. и старше).-0-