Анастасия Маслова выполнила квалификационный норматив в метании молота на Игры в Токио

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Маслова из Гродненской области выполнила квалификационный норматив в метании молота на Игры в Токио на международном турнире по легкоатлетическим метаниям памяти заслуженного тренера СССР Евгения Шукевича, который проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотую медаль и путевку на грядущую Олимпиаду спортсменке принес результат 74 м 40 см, что является ее личным рекордом. Это 20-я лицензия белорусских легкоатлетов. Напомним, что норматив для отбора на главные старты четырехлетия в столице Японии - 72 м 50 см. Второе место заняла спортсменка из Грузии Нино Тсиквадзе - 61 м 70 см. Спортсменка из Минской области Татьяна Романович замкнула тройку сильнейших с результатом 61 м 62 см.

В метании копья у женщин золотую медаль состязаний выиграла Татьяна Холодович из Брестской области - 62 м 32 см. Второе место заняла Анна Калиновская из Минской области - 55 м 93 см. Третья позиция в итоговом протоколе осталась за Анной Коньшиной из Брестской области - 53 м 34 см.-0-