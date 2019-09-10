Анастасия Мирончик-Иванова: поддержка белорусских болельщиков помогла победить команде Европы

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова, выигравшая сегодня соревнования по прыжкам в длину в рамках матча Европа - США, в беседе с журналистами поблагодарила белорусских болельщиков за поддержку, отметив, что подаренные ими эмоции сказались на итоговом результате, передает корреспондент БЕЛТА.

Анастасия Мирончик-Иванова стала лучшей в прыжках в длину в матче легкоатлетов Европа - США В своей лучшей попытке Анастасия Мирончик-Иванова показала результат 6 м 74 см. Всего на 1 см отстала украинская прыгунья Марина Бех-Романчук, третье место заняла олимпийская чемпионка из США Бриттни Риз - 6 м 71 см.

"Большое спасибо нашим болельщикам за подаренные эмоции. Такая публика, аж до мурашек по коже. Белорусы умеют поддержать: неважно, наш спортсмен или американский. Они давали нам позитивные эмоции, что сказалось на итоговом результате. Кроме того, хочется поблагодарить соперниц за очень высокий уровень конкуренции. Благодаря этому выигран не только матч, но и первый старт за долгое время. Это мотивирует накануне чемпионата мира. Стоит, конечно, поработать, ведь своим результатом я не очень довольна", - призналась спортсменка.

Мирончик-Иванова отметила, что была настроена на другие прыжки, в районе семи метров, но выразила уверенность, что к планетарному форуму в Дохе сможет прибавить в результатах.

Первый в истории легкоатлетический матч Европы и США проходил на минском стадионе "Динамо" 9-10 сентября. В нем приняли участие более 300 легкоатлетов. В составе европейской команды было 14 белорусских спортсменов. Они внесли весомый вклад в общую победу. В частности, лучшими в своих видах оказались Максим Недосеков (прыжки в высоту) и Анастасия Мирночик-Иванова (прыжки в длину). Вторые места заняли Анна Малыщик (метание молота) и Татьяна Холодович (метание копья).-0-