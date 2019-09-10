Анастасия Мирончик-Иванова стала лучшей в прыжках в длину в матче легкоатлетов Европа - США

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Анастасия Мирончик-Иванова стала победительницей в прыжках в длину в матче легкоатлетов Европы и США на минском стадионе "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке Анастасия Мирончик-Иванова показала результат 6 м 74 см. Всего на 1 см отстала украинская прыгунья Марина Бех-Романчук, третье место заняла олимпийская чемпионка из США Бриттни Риз - 6 м 71 см.-0-