Анастасия Мирончик-Иванова стала лучшей в прыжках в длину в матче легкоатлетов Европа - США

Анастасия Мирончик-Иванова. Фото из архива
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Анастасия Мирончик-Иванова стала победительницей в прыжках в длину в матче легкоатлетов Европы и США на минском стадионе "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своей лучшей попытке Анастасия Мирончик-Иванова показала результат 6 м 74 см. Всего на 1 см отстала украинская прыгунья Марина Бех-Романчук, третье место заняла олимпийская чемпионка из США Бриттни Риз - 6 м 71 см.-0-
Анастасия Мирончик-Иванова: поддержка белорусских болельщиков помогла победить команде Европы
Мирончик-Иванова отметила, что была настроена на другие прыжки, в районе семи метров, но выразила уверенность, что к планетарному форуму в Дохе сможет прибавить в результатах.