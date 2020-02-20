Анастасия Мирончик-Иванова стала третьей на турнире по легкой атлетике во Франции

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова стала третьей на шестом этапе международного турнира по легкой атлетике World Athletics Indoor Tour, который прошел во французском Льевене, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Анастасия Мирончик-Иванова показала результат 6,59 м. Лучшей стала украинка Марина Бех-Романчук - 6,9 м. На второй позиции итогового протокола расположилась нигерийка Эсе Бруме (6,82 м).

Еще одна белоруска Ирина Жук в секторе для прыжков с шестом покорила высоту в 4,53 м и стала восьмой. Ее подруга по команде Дарья Борисевич, выступающая в беге на 1500 м, финишировала седьмой (4 мин. 12,36 сек.).-0-