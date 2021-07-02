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02 июля 2021, 07:44

Анастасия Мирончик-Иванова заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Норвегии

Анастасия Мирончик-Иванова. Фото из архива
Анастасия Мирончик-Иванова. Фото из архива

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уроженка Минской области в лучшей из попыток улетела на 6 м 58 см. Золото выиграла немецкая спортсменка Малайка Михамбо, итоговый результат которой - 6 м 83 см. Второе место оставила за собой сербская легкоатлетка Ивана Шпанович - 6 м 61 см.

На данном турнире в метании копья выступала и белоруска Татьяна Холодович. К сожалению, она в число призеров не попала, заняв пятое место в итоговом протоколе данной дисциплины, отправив снаряд на 59 м 40 см. Победу праздновала немка Кристин Хуссонг. Ее лучший результат - 62 м 62 см. Однако немка в заключительной, шестой, попытке отправила снаряд дальше своих оппоненток - на 60 м 95 см и согласно регламенту турнира именно уроженка Цвайбрюккена заняла первое место.

Серебряным призером стала полька Мария Андрейчик, в активе которой попытки на 62 м 67 см и 60 м 35 см в шестом выходе в сектор. Третье место заняла австралийка Келси-Ли Барбер. Она показала в решающей попытке 59 м 30 см, а в лучшей - 60 м 86 см.

Из других результатов отметим победу норвежского спортсмена Карстена Вархольма на дистанции 400 м с барьерами среди мужчин. Его достижение - 46,70 сек. Скандинав в решающем забеге опередил бразильца Алисона Дос Сантоса (47,38 сек.) и представителя Турции Ясмани Копельо (48,86 сек). Предыдущим рекордсменом был американец Кевин Янг, который на Олимпиаде-1992 в Барселоне преодолел дистанцию за 46,78 сек.-0-

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