Анастасия Мыскина: долгое время болею за Викторию Азаренко

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда мирового тенниса Анастасия Мыскина отдает должное белорусской теннисной школе. Об этом россиянка, прибывшая в Минск для участия в международном любительском турнире, сообщила корреспонденту БЕЛТА.

"В Беларуси прекрасная школа тенниса, ваших спортсменов можно перечислять долго, начиная с поколения, которое играло вместе со мной, - это Максим Мирный, Владимир Волчков, Татьяна Пучек и другие. Безумно люблю этих людей, у меня с ними были и остаются прекрасные отношения. Долгое время наблюдаю за Викой Азаренко и очень за нее болею. И, конечно, желаю удачи Арине Соболенко, - сказала Мыскина. - Но в первую очередь переживаю за российских спортсменов, в частности Анастасию Павлюченкову. Она провела очень хороший прошлый год, и я надеюсь, что нынешний сезон у нее также получится очень успешным".

Анастасия Мыскина в прошлом вторая ракетка планеты в одиночном разряде, двукратная обладательница Кубка Федерации (2004, 2005) в составе национальной сборной России, победительница 15 турниров WTA.-0-

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