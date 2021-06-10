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10 июня 2021, 18:27

Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой "Ролан Гаррос"

Фото Reuters
Фото Reuters

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32-й номер мирового рейтинга) стала первой финалисткой женского одиночного разряда открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинале россиянка за полтора часа обыграла в двух сетах словенку Тамару Зиданшек (85) - 7:5, 6:3. Ранее на этом турнире Анастасия Павлюченкова выбила из борьбы двух белорусок - Арину Соболенко (4) и Викторию Азаренко (16).

Соперница российской теннисистки определится сегодня вечером после встречи между гречанкой Марией Саккари (18) и чешкой Барборой Крейчиковой (33).

В отличие от женского турнира в мужском одиночном разряде в завтрашних полуфиналах выступят только игроки из топ-10 мирового рейтинга. Первая ракетка планеты серб Новак Джокович встретится с третьим номером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем. Во втором полуфинальном поединке грек Стефанос Циципас (5) сыграет завтра с представителем Германии Александром Зверевым (6).

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" финиширует в Париже 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-

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