Анастасия Прокопенко завоевала золото на ЧМ по современному пятиборью в Каире

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Анастасия Прокопенко завоевала золотую медаль на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Результат победительницы по итогам пяти видов программы - 1353 очка. Второе место у Элоди Кловель из Франции - 1341, бронзовым призером стала венгерка Мишель Гуляш - 1339.

Для белоруски это вторая золотая медаль планетарного форума. В 2018 году в Токио она также поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Анастасия Прокопенко также бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине.

В 2019 году на мировом форуме первое место заняла Ольга Силкина из Гомеля. Таким образом, на предстоящих Играх в Токио в этом виде программы пятиборья белорусские болельщики вправе рассчитывать на высокий результат.-0-