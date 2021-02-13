13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализирующаяся на спортивной ходьбе Анастасия Родькина выиграла второе золото чемпионата Беларуси по легкой атлетике в помещении, который продолжается в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представительница Могилевской области на сей раз была вне конкуренции на дистанции 5000 м. Примечательно, что помимо завоевания награды высшей пробы она установила и личный рекорд, который отныне равен 22 мин. 10,73 сек. Второе место у спортсменки из Гродненской области Анастасии Раровской - 22 мин. 49,99 сек. Бронзовую медаль выиграла Дана Морозова из Минской области - 23 мин. 42,04 сек.

Также второй раз сильнейшим среди мужчин в этом виде стал Александр Ляхович из Гродненской области. Он преодолел 5000 м за 19 мин. 29,95 сек. Серебряную награду выиграл Дмитрий Дюбин, который дал очки в зачет командам Минской и Витебской областей, - 19 мин. 48,04. Третья позиция в итоговом протоколе у Дмитрия Лукьянчука из Брестской области - 19 мин. 58,38 сек.

В беге на 800 м у женщин чемпионкой страны стала Илона Иванова из Могилевской области - 2 мин. 08,12 сек. Второй с результатом 2 мин. 09,06 сек. финишировала Виктория Кушнир из Гроденской области. Замкнула тройку призеров ее землячка Полина Киберева - 2 мин. 10,47 сек.

В прыжках с шестом у мужчин не было равных спортсмену из Израиля Льву Скоришу, которому покорилась высота 5 м 20 см. Атлет из Гродненской области Владислав Чемармазович с аналогичным итоговым результатом (уступил по дополнительным показателям) занял второе место. Третья позиция итогового протокола осталась за Дмитрием Марфушкиным из Гомельской области - 5 м 10 см.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях стал для его участников шансом отобраться в команду, которая выступит на чемпионате Европы в Торуни (Польша).

Призовой фонд турнира, учрежденный Белорусской федерацией легкой атлетики, составляет Br35 тыс.-0-