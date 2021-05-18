Анастасия Шкурдай квалифицировалась в полуфинал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м на спине

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай квалифицировалась в полуфинальный заплыв на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчанка показала результат 28,33 сек. Это 14-е время на предварительной стадии состязаний. Еще одна представительница Беларуси Анастасия Кулешова завершила свое выступление на 26-м месте с результатом 28,79 сек. Лучшее время дня на данном этапе состязаний у британки Кэтлин Доусон - 27,29 сек.

На стометровке вольным стилем у мужчин по итогам предварительных заплывов Евгений Цуркин занял 56-е место - 50,08 сек. На две строки ниже в протоколе оказался Артем Мачекин - 50,09 сек. Грегорий Пекарский завершил состязания на 67-м месте с показателем 50,38 сек. Лучшее время дня в промежуточном протоколе у россиянина Климента Колесникова - 47,53 сек.