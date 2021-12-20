Анастасия Шкурдай пробилась в финал ЧМ по плаванию на короткой воде

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай пробилась в финал чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 100 м баттерфляем брестчанка, пребывавшая до заплыва в статусе запасной, получила право выступить в полуфинале и сполна воспользовалась шансом, показав седьмой результат - 56,42 сек., дающий право на продолжение борьбы за медаль. Тройку лучших по итогам этой стадии соревнований составили канадка Маргарет Макнил - 55,45 сек., Клэр Курзан из США - 55,64 сек. и шведка Луиза Ханссон - 55,81 сек.

Отметим, что еще одна белоруска в этом виде программы, Анастасия Кулешова, не смогла пройти дальше предварительных стартов, показав по их итогам 19-е место (57,77 сек.)

В мужской эстафете комплексным плаванием 4х50 м золотые медали выиграли пловцы из США Шейн Касас, Ник Финк, Том Шилдс и Райан Хелд и России - Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков и Владимир Морозов, показавшие на финише идентичное время. Отныне это новый рекорд чемпионатов мира - 1 мин. 30,51 сек. Бронзу завоевали спортсмены Италии Лоренцо Мора, Николо Мартиненги, Маттео Ривольта и Лоренцо Заццери - 1 мин. 30,78 сек.-0-