Анастасия Шкурдай пробилась в полуфинал заплыва на 100 м баттерфляем на Играх в Токио

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Анастасия Шкурдай заняла 7-е место по итогам предварительных заплывов на дистанции 100 м баттерфляем на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Представительница Брестской области в главной команде страны показала на финише время 56,99 сек. Тройку лучших составили китаянка Юйфэй Чжан, австралийка Эмма Маккеон, установившие олимпийский рекорд, - 55,82, а также шведка Сара Шестрем - 56,18 сек.

Таким образом, белоруска попала в число 16 лучших спортсменок, которые выступят в полуфинале. Данная стадия состязаний пройдет 25 июля в 4.40 утра по минскому времени.

Олимпийские соревнования по плаванию проходят в "Токио Акватик центре", построенном специально для Игр в районе Татсуми-но-Море, и завершатся 8 августа. Тут будет разыграно 37 комплектов медалей (по 18 у мужчин и женщин плюс одно смешанное соревнование), включая два 10-километровых заплыва в открытой воде. По сравнению с Олимпийскими играми 2016 года в Токио впервые будут разыграны медали в плавании на 800 метров вольным стилем у мужчин, в плавании на 1500 метров у женщин и в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров.-0-