Анастасия Шкурдай с рекордом вышла в финал юниорского чемпионата Европы по плаванию

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Шкурдай вышла в финал на дистанции 100 м баттерфляем юниорского чемпионата Европы по плаванию в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинальном заплыве белоруска показала результат 58,20 сек. Это лучшее время в квалификации и новый юниорский рекорд Европы.
Финал на дистанции 100 м баттерфляем состоится 6 июля. Основную конкуренцию белоруске постарается составить россиянка Александра Сабитова, которая, как и Анастасия Шкурдай, выплыла из одной минуты в полуфинале. Ранее Анастасия Шкурдай стала обладателем бронзовой награды в решающем заплыве на 200 м на спине.
Юниорский чемпионат Европы продолжится в Казани до 7 июля.-0-
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