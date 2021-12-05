5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанка Анастасия Шкурдай установила рекорд Беларуси на дистанции 50 м на спине во время состязаний ISL на короткой воде, которые проходят в Эйндховене (Нидерланды), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.
Белорусская пловчиха, выступающая за французскую команду "Энерджи Стандарт", показала результат 26,05 сек., финишировав второй в своем заплыве. Первенствовала Минна Атертон из Австралии. Спортсменка из дружины "Лондон Роар" показала на финише результат 25,95 сек. Третье место заняла нидерландская пловчиха Маайке де Ваард из "Кали Кондорс" - 26,19 сек.
ISL (International Swimming League) - первый регулярный клубный турнир по плаванию, созданный специально для ведущих атлетов со всего мира.-0-