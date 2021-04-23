Анастасия Шкурдай выиграла стометровку баттерфляем на чемпионате Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла на дистанции 100 м баттерфляем в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат спортсменки из Брестской области - 58,70 сек. Второй на финише была минчанка Анастасия Кулешова - 59,27 сек. Третья позиция в итоговом протоколе у россиянки Лидии Нечитайловой - 1 мин. 00,76 сек.

У мужчин на 200 м брассом белорусские спортсмены проявили гостеприимство, и первое место занял россиянин Александр Прибыток - 1 мин. 57,49 сек. Вторая позиция у украинца Игоря Трояновского - 1 мин. 58,25 сек. Третье место занял Иван Шамшурин из Витебской области - 1 мин. 59,41 сек.

В заплыве на 400 м вольным стилем у женщин не было равных Алесе Акинчиц из команды Могилевской области - 4 мин. 18,70 сек. Следом финишировала Екатерина Репека из Брестской области - 4 мин. 19,12 сек. Бронза у Ксении Знак из Минска - 4 мин. 32,63 сек.

На 100 м вольным стилем первенствовал россиянин Владислав Гринев - 48,04 сек. Украинец Сергей Шевцов пришел на финиш вторым - 49,47 сек. Артем Мачекин из Минска стал третьим - 49,53 сек.