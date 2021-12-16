Анастасия Шкурдай вышла в финал ЧМ на короткой воде

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай вышла в финал чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м на спине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ее результат - 56,65 сек. Это шестое время дня на данной стадии соревнований. Лучшее время дня показала шведка Луиза Ханссон - 55,85 сек. Второе место у Киры Туссен из Нидерландов и американки Райан Уайт - 56,05 сек.

На дистанции 400 м комплексным плаванием у женщин первенствовала канадка Тесса Теплуча - 4 мин. 25,55 сек. Второе место у ирландки Эллен Уолш - 4 мин. 26,52 сек. Бронзу завоевала Мелани Маргалис из США - 4 мин. 26,63 сек.

Сиобан Бернадетт Хафи из Гонконга не знала себе равных на дистанции 200 м вольным стилем. Ее время (1 мин. 50,31 сек.) является новым мировым рекордом в данном виде программы. Канадка Ребекка Смит финишировала второй с результатом 1 мин. 52,24 сек. У американки Пэйдж Медден - бронза (1 мин. 53,01 сек.).-0-