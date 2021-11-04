Анастасия Шкурдай заняла шестое место на ЧЕ по плаванию на короткой воде

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай заняла шестое место на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчанка накануне пробилась в решающую стадию состязаний на дистанции 100 м комплексным плаванием, показав четвертый результат дня. В финальном заплыве этого вида программы, где Анастасия Шкурдай была на шестой дорожке, белоруска выглядела достойно и финишировала с шестым итоговым временем - 58,55 сек.

Победу праздновала полька Алиция Тхож - 57,82 сек. Второе место заняла россиянка Мария Каменева - 57,83 сек. Замкнула тройку призеров легендарная шведка Сара Шестрем - 58,05 сек.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проводится под эгидой Европейской лиги плавания (LEN). 7 декабря 2019 года Казань была единогласно выбрана принимающим городом ЧЕ-2021 на заседании бюро LEN в Глазго. До 2013 года чемпионат проводился ежегодно, а затем стал проходить по нечетным годам.

В 2024 году в столице Республики Татарстан впервые пройдет чемпионат Европы по водным видам спорта.-0-